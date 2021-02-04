logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

36606.62

ETH/USD

1583.05

LTC/USD

144.04

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Известно, что стало с поджигателем "Эпицентра" в Первомайске
commentss НОВОСТИ Все новости

Известно, что стало с поджигателем "Эпицентра" в Первомайске

Следствие продолжается, детали и обстоятельства события устанавливаются

сегодня, 16:49
Автор:

Елизавета Черных

Первомайский городской районный суд в Николаевской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге "Эпицентра" в городе Первомайск. Он будет находиться под стражей два месяца. Данную информацию обнародовали в пресс-службе Национальной полиции. 

Известно, что стало с поджигателем "Эпицентра" в Первомайске

Поджог "Эпицентра" в Первомайске - фото "Фокус"

"Сегодня, 4 февраля, суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", — сообщили правоохранители. 

В Нацполиции отметили, что следствие продолжается, детали и обстоятельства события устанавливаются. 

Напомним, что 2 февраля на Николаевщине произошел масштабный пожар в одном из торговых центров "Эпицентра". Спасательные службы сообщили, что горело около тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 73 пожарные и 19 единиц техники. Оказалось, что пожар вызвал 37-летний мужчина. Еще утром он пришел в "Эпицентр" с ножом и топором. Гражданин вел себя неадекватно. Он направился в отдел с легковоспламеняющимися товарами и начал разливать там воспламеняющуюся жидкость. Мужчину пытался остановить один из работников магазина. Однако неизвестный нарушитель ударил рабочего топором, а затем поджег помещение и скрылся.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о  пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще нескольких госпитализировали. По факту возгорания здания возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Также известно, что следователи ГБР возбудили дело в отношении сотрудников ГСЧС по факту служебной халатности, которая могла привести к возгоранию и смерти людей. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2787909431463853
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ