Известно, что стало с поджигателем "Эпицентра" в Первомайске

Первомайский городской районный суд в Николаевской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге "Эпицентра" в городе Первомайск. Он будет находиться под стражей два месяца. Данную информацию обнародовали в пресс-службе Национальной полиции.

Поджог "Эпицентра" в Первомайске - фото "Фокус"

"Сегодня, 4 февраля, суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", — сообщили правоохранители.

В Нацполиции отметили, что следствие продолжается, детали и обстоятельства события устанавливаются.

Напомним, что 2 февраля на Николаевщине произошел масштабный пожар в одном из торговых центров "Эпицентра". Спасательные службы сообщили, что горело около тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 73 пожарные и 19 единиц техники. Оказалось, что пожар вызвал 37-летний мужчина. Еще утром он пришел в "Эпицентр" с ножом и топором. Гражданин вел себя неадекватно. Он направился в отдел с легковоспламеняющимися товарами и начал разливать там воспламеняющуюся жидкость. Мужчину пытался остановить один из работников магазина. Однако неизвестный нарушитель ударил рабочего топором, а затем поджег помещение и скрылся.

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