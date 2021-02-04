Известно, что стало с поджигателем "Эпицентра" в Первомайске

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Елизавета Черных
Первомайский городской районный суд в Николаевской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге "Эпицентра" в городе Первомайск. Он будет находиться под стражей два месяца. Данную информацию обнародовали в пресс-службе Национальной полиции.
Поджог "Эпицентра" в Первомайске - фото "Фокус"
В Нацполиции отметили, что следствие продолжается, детали и обстоятельства события устанавливаются.
Напомним, что 2 февраля на Николаевщине произошел масштабный пожар в одном из торговых центров "Эпицентра". Спасательные службы сообщили, что горело около тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 73 пожарные и 19 единиц техники. Оказалось, что пожар вызвал 37-летний мужчина. Еще утром он пришел в "Эпицентр" с ножом и топором. Гражданин вел себя неадекватно. Он направился в отдел с легковоспламеняющимися товарами и начал разливать там воспламеняющуюся жидкость. Мужчину пытался остановить один из работников магазина. Однако неизвестный нарушитель ударил рабочего топором, а затем поджег помещение и скрылся.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще нескольких госпитализировали. По факту возгорания здания возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Также известно, что следователи ГБР возбудили дело в отношении сотрудников ГСЧС по факту служебной халатности, которая могла привести к возгоранию и смерти людей.
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