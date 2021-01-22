Смертельный пожар в Харькове - задержаны четыре человека

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Елизавета Черных
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook.
Пожар в Харькове - фото из открытых источников
В Офисе генпрокурора рассказали, что одной из задержанных оказалась супруга арендатора здания, которая являлась директором частного дома престарелых. До этого правоохранители задержали трех человек — владельца домовладения, арендатора дома и администратора пансионата.
Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.
Напомним, что вчера стало известно о пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще нескольких госпитализировали. По факту возгорания здания возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Также известно, что следователи ГБР возбудили дело в отношении сотрудников ГСЧС по факту служебной халатности, которая могла привести к возгоранию и смерти людей.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Харьковском доме престарелых. Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации и создать Государственную комиссию для выяснения причин трагедии и наработки механизмов, которые помогут избежать подобного в будущем.
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