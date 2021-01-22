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Смертельный пожар в Харькове - задержаны четыре человека

Следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме престарелых

сегодня, 09:03
Автор:

Елизавета Черных

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о задержании четверых человек, которые причастны к смертельному пожару в Харьковском доме престарелых. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook.

Смертельный пожар в Харькове - задержаны четыре человека

Пожар в Харькове - фото из открытых источников

"Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами", — сказано в сообщении. 

В Офисе генпрокурора рассказали, что одной из задержанных оказалась супруга арендатора здания, которая являлась директором частного дома престарелых. До этого правоохранители задержали трех человек — владельца домовладения, арендатора дома и администратора пансионата.

Ирина Венидиктова сообщила, что следствие по делу проверяет несколько версий возникновения пожара в Харьковском доме для престарелых: возгорание в результате поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. 

Напомним, что вчера стало известно о  пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще нескольких госпитализировали. По факту возгорания здания возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Также известно, что следователи ГБР возбудили дело в отношении сотрудников ГСЧС по факту служебной халатности, которая могла привести к возгоранию и смерти людей. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Харьковском доме престарелых. Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации и создать Государственную комиссию для выяснения причин трагедии и наработки механизмов, которые помогут избежать подобного в будущем.



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Источник: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/214874120274905
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