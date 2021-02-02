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На Николаевщине мужчина поджег «Эпицентр» - подробности (видео)

Мужчина умышленно разлил воспламеняющуюся жидкость и пытался скрыться

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

На Николаевщине мужчина поджег «Эпицентр» - подробности (видео)

В Первомайске мужчина поджег Эпицентр и ранил топором охранников. Фото: ДСНС Украины

На Николаевщине произошел масштабный пожар в одном из торговых центров "Эпицентра". Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДСНС Украины.

Пламя поднялось в час дня. Пожар удалось потушить за два с половиной часа. К счастью, пострадавших нет. Всех посетителей и работников эвакуировали.

Спасательные службы сообщили, что горело около тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 73 пожарные и 19 единиц техники.

Оказалось, что пожар вызвал 37-летний мужчина. Еще утром он пришел в "Эпицентр" с ножом и топором. Гражданин вел себя неадекватно. Он направился в отдел с легковоспламеняющимися товарами и начал разливать там воспламеняющуюся жидкость.

Мужчину пытался остановить один из работников магазина. Однако неизвестный нарушитель ударил рабочего топором, а затем поджег помещение и скрылся.

Его пытались остановить охранники заведения, однако он ранил топором еще одного из работников. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые задержали злоумышленника.

Полиция сообщает, что инициатор пожара ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в Первомайском управлении полиции.

Напомним, что недавно горел дом престарелых в Харькове. Во время пожара погибли пятнадцать человек. Официальной причиной трагедии стало короткое замыкание. Согласно информации, обнародованной в издании, в доме престарелых "Золотое время" с 17 января не работал газовый котел. Для того чтобы отапливать помещения, сотрудники использовали электрообогреватель, который и привел к замыканию.



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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5356506731033850
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