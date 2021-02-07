Стало известно, что будет с экономикой Украины в 2021 году

Появился прогноз по развитию экономики Украины на 2021 год. Резкий экономический рост в нашей стране произойдет во втором квартале года, если власти продолжат послабление карантинных ограничений. Об этом говорится в исследовании издания "Reuters".

Согласно прогнозу исследования, экономика нашей страны вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после того, как она последовательно падала предыдущие пять кварталов.

По данным опроса агентства, украинские аналитики прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2021 года на 0,5% в сравнении с 2020 годом. Однако во втором квартале ВВП резко вырастет на 10,2%.

Аналитики сообщают, что такое развитие событий возможно в случае продолжения ослабления карантинных ограничений со стороны властей.

Экономические эксперты инвестиционной компании "Dragon Capital" заявили, что в четвертом квартале 2020 года украинская экономика вернулась на уровень, который был до начала пандемии.

В 2021 году Украина ожидает транш Международного валютного фонда 2,2 миллиарда долларов и собирается выпустить евробонд на 2,4 миллиарда долларов.

В начале февраля крупнейшие сети АЗС в Украине увеличили стоимость бензина и дизельного топлива. Цены выросли от 0,5 до 1 гривны за литр.

Стоит отметить, что весной 2021 года в Украине может резко вырасти цена на электроэнергию. Некоторые пользователи могут начать платить в два раза больше.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какими будут инфляция и курс валют после пандемии.

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