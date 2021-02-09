Почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине

Язык
Coinspot 09.02.2021
BTC/USD
47743.58
ETH/USD
1778.00
LTC/USD
171.97
НБУ 09.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В большинстве областей Украины со вчерашнего дня начались большие снегопады. Однако большинство коммунальных предприятий страны не были готовы к ухудшению погодных условий. Острая ситуация в Киеве. Там как пешеходы, так и автомобилисты жалуются на большие горы снега, которые препятствуют движению. Почему коммунальщикам не удается справиться с непогодой, объясняет "Киевавтодор".
Ухудшение погодных условий в Украине - почему коммунальщики не справляются. Фото: tsn.ua
По словам организации, коммунальные службы тщательно выполняют свою работу. Вся проблема в обильном снегопаде, который не прекращается.
Кроме того, смеси, которыми посыпают автомобильные дороги, неэффективны при морозе ниже одиннадцати градусов.
"Киевавтодор" предлагает один выход из ситуации — дождаться потепления и улучшения погодных условий.
Напомним, что синоптики передавали похолодание и большой снег по всей Украине на ближайшие несколько дней. В связи с этим, сотрудники Министерства внутренних дел предупреждают о возможных перебоях энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, а также о возможной остановке транспорта на некоторых дорогах.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли. Подробности о работе поездов читайте здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости