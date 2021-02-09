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Почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине

Сильные снегопады накрыли Украину со вчерашнего дня

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

В большинстве областей Украины со вчерашнего дня начались большие снегопады. Однако большинство коммунальных предприятий страны не были готовы к ухудшению погодных условий. Острая ситуация в Киеве. Там как пешеходы, так и автомобилисты жалуются на большие горы снега, которые препятствуют движению. Почему коммунальщикам не удается справиться с непогодой, объясняет "Киевавтодор".

Почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине

Ухудшение погодных условий в Украине - почему коммунальщики не справляются. Фото: tsn.ua

По словам организации, коммунальные службы тщательно выполняют свою работу. Вся проблема в обильном снегопаде, который не прекращается.

"Техника расчищает улицы и обрабатывает их противогололедными средствами. Но вы можете сами провести эксперимент: идеально почистить участок три на три метра. За 40 минут активного снегопада ее уже снова нужно убирать. А снег в столице не прекращается более 15 часов. Наши службы уже обработали улицы по 4-5 раз и продолжают это делать ", — заявили в службе.

Кроме того, смеси, которыми посыпают автомобильные дороги, неэффективны при морозе ниже одиннадцати градусов.

"Киевавтодор" предлагает один выход из ситуации — дождаться потепления и улучшения погодных условий.

Напомним, что синоптики передавали похолодание и большой снег по всей Украине на ближайшие несколько дней. В связи с этим, сотрудники Министерства внутренних дел предупреждают о возможных перебоях энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, а также о возможной остановке транспорта на некоторых дорогах.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украинской железной дороге призвали украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Пресс-служба ведомства сообщила, что непогода никак не повлияет на движение пассажирских поездов, таким образом ни один из рейсов не отменили и не перенесли. Подробности о работе поездов читайте здесь.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_komunalniki-poyasnili-chomu-ne-mozhut-rozchistiti-vulici-vid-snigu/1013558
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