Погода в Украине: ожидается похолодание

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Мокрик Анастасия
В ближайшие
несколько дней в Украине вновь ожидаются ухудшения в погоде. Некоторые области
продолжит засыпать снегом, а некоторые снегом с дождем. Об этом сообщает
Укргидрометцентр.
В Украине ожидается похолодание - фото: из открытых источников
Так, синоптики
прогнозируют на сегодня, 9 февраля, снег с дождем на территории Полтавы, Черкасс,
Кропивницкого, Ужгорода и Винницы. А в Киеве, Чернигове, Суммах, Харькове, Черновцах,
Тернополе, Львове, Тернополе, Хмельницке, Ивано-Франковске, ожидается снежная
погода.
На севере Украины
сегодня будет от -2 до -4 днем и -7.. -9 ночью. На юге ожидается солнечная
погода на протяжении дня. Температура воздуха составит 8.. 10 градусов выше 0
днем, а ночью упадет до -1 градуса. На западе будет -1.. -3 днем и -5.. -7
ночью. В восточных областях страны днем будет от 0 до -2 градусов, а ночью
столбик термометра опустится до -8.
Согласно данным Укргидрометцентра,
в ближайшие дни в Украине похолодает еще сильнее. Вместе с тем периодически
будет идти снег и снег с дождем. Уже завтра, 10 февраля, на западе Украины
ожидается -4.. – 6 градусов днем, а ночью температура упадет до -12. В северных
областях также похолодает. Днем ожидается до -8, а ночью до -16. Дождь со
снегом пройдет в центральных, северных и западных областях. Такая же
температура воздуха продержится и 11 февраля.
В пятницу, 12
февраля, в западной части страны ожидается -9.. -11 днем и ночью. При этом
будет идти снег. В северных областях -4.. -6 градусов днем и также и ночью. На
юге температура упадет до 4 градусов днем и -1 ночью. В восточных областях в
этот день ожидается до +7 днем и +5 ночью. На юге и востоке будет дождливая
погода на протяжении дня, а в северных, центральных и западных областях будет
идти снег.
13 февраля в Украине значительно похолодает. В северной части страны будет до 11 градусов днем и -14 ночью. В западных областях столбик термометра упадет до -10 днем и -13 ночью. На юге похолодает до -6 днем, а ночью до -8. В восточной части Украины днем ожидается -3, а ночью -5. На территории всей страны в этот день, кроме южных областей, будет идти снег.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине.
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