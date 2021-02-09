Погода в Украине: ожидается похолодание

В ближайшие несколько дней в Украине вновь ожидаются ухудшения в погоде. Некоторые области продолжит засыпать снегом, а некоторые снегом с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ожидается похолодание - фото: из открытых источников

Так, синоптики прогнозируют на сегодня, 9 февраля, снег с дождем на территории Полтавы, Черкасс, Кропивницкого, Ужгорода и Винницы. А в Киеве, Чернигове, Суммах, Харькове, Черновцах, Тернополе, Львове, Тернополе, Хмельницке, Ивано-Франковске, ожидается снежная погода.

На севере Украины сегодня будет от -2 до -4 днем и -7.. -9 ночью. На юге ожидается солнечная погода на протяжении дня. Температура воздуха составит 8.. 10 градусов выше 0 днем, а ночью упадет до -1 градуса. На западе будет -1.. -3 днем и -5.. -7 ночью. В восточных областях страны днем будет от 0 до -2 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -8.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине похолодает еще сильнее. Вместе с тем периодически будет идти снег и снег с дождем. Уже завтра, 10 февраля, на западе Украины ожидается -4.. – 6 градусов днем, а ночью температура упадет до -12. В северных областях также похолодает. Днем ожидается до -8, а ночью до -16. Дождь со снегом пройдет в центральных, северных и западных областях. Такая же температура воздуха продержится и 11 февраля.

В пятницу, 12 февраля, в западной части страны ожидается -9.. -11 днем и ночью. При этом будет идти снег. В северных областях -4.. -6 градусов днем и также и ночью. На юге температура упадет до 4 градусов днем и -1 ночью. В восточных областях в этот день ожидается до +7 днем и +5 ночью. На юге и востоке будет дождливая погода на протяжении дня, а в северных, центральных и западных областях будет идти снег.

13 февраля в Украине значительно похолодает. В северной части страны будет до 11 градусов днем и -14 ночью. В западных областях столбик термометра упадет до -10 днем и -13 ночью. На юге похолодает до -6 днем, а ночью до -8. В восточной части Украины днем ожидается -3, а ночью -5. На территории всей страны в этот день, кроме южных областей, будет идти снег.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, почему коммунальные службы не могут преодолеть непогоду в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!