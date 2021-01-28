Полчаса кружил над аэропортом: в Одессе не смог приземлиться самолет (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
32470.65
ETH/USD
1346.43
LTC/USD
130.20
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
В Одессе 28 января из-за плохой погоды не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Sky Up, который возвращался из Шарм-эль-Шейха. Об этом пишет одесский паблик в своем Telegram-канале.
В Одессе не смог приземлиться самолет. Фото: unsplash
Сообщается, что самолету пришлось сделать около 20 кругов, после чего он вынужден был улететь в аэропорт "Борисполь".
Одна из пассажирок самолета рассказала, что они благополучно сели в Борисполе, но люди, которые были на борту, до сих пор очень волнуются по этому поводу. Ведь изначально посадка должна была состояться в Одессе.
Издание "Думская" передает, что самолет авиакомпании SkyUp полчаса кружил над аэропортом Одессы. Посадку невозможно было совершить из-за сильного ветра.
Согласно данным метеослужбы аэропорта, на данный момент температура держится на 0, порывы западного ветра до 16 метров в секунду, ВПП покрыта слоем снега 5 мм, коэффициент сцепления 0,36 (в нормальных условиях 0,60).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости