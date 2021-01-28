Полчаса кружил над аэропортом: в Одессе не смог приземлиться самолет (ВИДЕО)

В Одессе 28 января из-за плохой погоды не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Sky Up, который возвращался из Шарм-эль-Шейха. Об этом пишет одесский паблик в своем Telegram-канале.

В Одессе не смог приземлиться самолет. Фото: unsplash

Сообщается, что самолету пришлось сделать около 20 кругов, после чего он вынужден был улететь в аэропорт "Борисполь".

Одна из пассажирок самолета рассказала, что они благополучно сели в Борисполе, но люди, которые были на борту, до сих пор очень волнуются по этому поводу. Ведь изначально посадка должна была состояться в Одессе.

"Друзья мои, только что нам сказали, чтобы мы ожидали багаж. Поднимаемся на второй этаж и ждем решения Sky Up о том, как нас дальше будут доставлять в Одессу", – поделилась женщина.

Издание "Думская" передает, что самолет авиакомпании SkyUp полчаса кружил над аэропортом Одессы. Посадку невозможно было совершить из-за сильного ветра.

Согласно данным метеослужбы аэропорта, на данный момент температура держится на 0, порывы западного ветра до 16 метров в секунду, ВПП покрыта слоем снега 5 мм, коэффициент сцепления 0,36 (в нормальных условиях 0,60).

Как сообщало издание "Комментарии", можно ли на самолете обогнуть Землю за один полет. До того, как во всем мире началась пандемия коронавируса и власти вынуждены были объявить карантин, большинство из нас несколько раз в год летали на отдых или по личным делам. Поэтому хорошо известно, что перелет внутри страны или в ближайшие страны занимает менее 4 часов, а если же это рейс через океан, то полет может занять около 10 часов. Ученые решили узнать, а получиться ли облететь нашу планету за один полет, без каких-либо остановок?

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