До того, как во всем мире началась пандемия коронавируса и власти вынуждены были объявить карантин, большинство из нас несколько раз в год летали на отдых или по личным делам. Поэтому хорошо известно, что перелет внутри страны или в ближайшие страны занимает менее 4 часов, а если же это рейс через океан, то полет может занять около 10 часов. Ученые решили узнать, а получиться ли облететь нашу планету за один полет, без каких-либо остановок?

Можно ли на самолете обогнуть Землю за один полет. Фото: unsplash

Они выяснили, что подобный эксперимент уже был: первое кругосветное путешествие на самолете без посадки было совершено в 1949 году. Стратегический бомбардировщик 43-й бомбардировочной группы ВВС армии США Boeing B-50 Superfortress с экипажем из 14 человек вылетел с авиабазы Касвелл. Он пролетел 37 742 км, и понадобилось ему на это 94 часа. Но есть один нюанс: тогда самолет дозаправляли целых четыре раза.

А вот первый полет без дозаправки и без посадок совершили в 1986 году. Два пилота Дик Рутан и Джина Игер решились на такой смелый шаг, чтобы установить новый рекорд. Они отправились в путешествие на Rutan Model 76 Voyager – длина его крыла была более 33 метров, а два мотора общей мощностью 240 лошадиных сил дали возможность пролететь более 40 000 километров, израсходовав 3 тонны топлива. Но для этого понадобилось немалое количество времени – 9 дней.

Настоящий технологический прорыв случился в 2005, когда американский бизнесмен и летчик Стив Фоссет обогнул земной шар за 67 часов. Для этого была создана новая мощная модель самолета — Virgin Atlantic GlobalFlyer, которая передвигалась со средней скоростью в 590 км/ч.

Также издание "Комментарии" расскажет, как будет выглядеть наша планета без океанов.

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