В США рассказали о последствиях смерти президента Ирана Раиси

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь тяжелые последствия для передачи власти верховного лидера. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент Ирана Раиси погиб. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, Раиси считался одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана.

Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.

"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику, и более агрессивную региональную политику", — считают аналитики ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилось официальное заявление вице-президента: действительно ли президент Ирана погиб.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Ирана погиб в авиакатастрофе: реакция мировых лидеров.

Ранее "Комментарии" информировали — турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.

Надежды не оправдались и на месте аварии "никаких признаков жизни" спасатели не обнаружили. По словам председателя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Коливанда (Pir Hossein Kolivand), на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.



