Что ужаснуло спасателей на месте крушения вертолета президента Ирана: СМИ раскрыли подробности

Турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает АР со ссылкой на председателя Иранского общества Красного Полумесяца.

Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси потерпел катастрофу. Фото: из открытых источников

Как отмечает СМИ, надежды не оправдались и на месте аварии "никаких признаков жизни" спасатели не обнаружили.

АР отмечает, что по словам председателя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Коливанда (Pir Hossein Kolivand), на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

По информации иранского агентства IRNA, поисково-спасательные команды находилась на пути к возможному месту аварии. Впрочем, эта новость не была подтверждена официальными источниками.

Турецкий беспилотный летательный аппарат большой дальности Akinji также обнаружил теплового излучения, которое могло быть местом падения вертолета.

Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, которое, вероятно, являлось обломками вертолета.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасатели пытались найти место исчезновения вертолета, на борту которого находился президент Ирана и другие официальные лица.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет был частью колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном. На борту вертолета, кроме президента Раиси, находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.







