Президент Ирана погиб в авиакатастрофе: реакция мировых лидеров

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла вечером 19 мая на границе с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления мировых лидеров, которые выражают соболезнования иранскому народу. Стоит отметить, что о гибели Раиси утром 20 мая сообщило полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, ссылаясь на неназванных иранских чиновников. Впоследствии об этом написали агентства Reuters и Associated Press.

Президент Ирана Раиси погиб. Фото: из открытых источников

На официальном аккаунте Раисе у X появилось сообщение, прямо не свидетельствующее о смерти иранского лидера, но намекающее на это.

"Мир Авраама. Так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро. Он один из наших верных слуг", – говорится в сообщении.

На смерть президента Ирана отреагировали мировые лидеры и дипломаты.

"Глубоко поражен известием о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Амира-Абдоллахяна в результате крушения вертолета. Наши соболезнования их семьям. Мы поддерживаем народ Ирана во время этой трагедии", — написал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи также прямо не подтвердил смерть президента Ирана, но опубликовал сообщение, в котором говорится, что "Иран – это страна, которую создал Раиси".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "очень шокирован новостью об авиакатастрофе, жертвой которой стал Ибрагим Раиси".

"Я полон большой скорби из-за того, что приходится прощаться с образцовым человеком, чрезвычайным лидером мира, которым является и всегда будет наш брат Ибрагим, прекрасным человеком, защитником суверенитета своего народа и безусловным другом нашей страны", – написал он.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что также "очень расстроен известием о гибели Раиси", подчеркнув, что "всегда будет помнить его".

МИД Беларуси в связи с гибелью президента Ирана заявил, что это утрата не только для иранского общества – "из жизни ушли друзья Минска".

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