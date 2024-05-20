Президент Ирана погиб в авиакатастрофе: реакция мировых лидеров

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Кравцев Сергей
Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла вечером 19 мая на границе с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления мировых лидеров, которые выражают соболезнования иранскому народу. Стоит отметить, что о гибели Раиси утром 20 мая сообщило полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, ссылаясь на неназванных иранских чиновников. Впоследствии об этом написали агентства Reuters и Associated Press.
Президент Ирана Раиси погиб. Фото: из открытых источников
На официальном аккаунте Раисе у X появилось сообщение, прямо не свидетельствующее о смерти иранского лидера, но намекающее на это.
На смерть президента Ирана отреагировали мировые лидеры и дипломаты.
Лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи также прямо не подтвердил смерть президента Ирана, но опубликовал сообщение, в котором говорится, что "Иран – это страна, которую создал Раиси".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "очень шокирован новостью об авиакатастрофе, жертвой которой стал Ибрагим Раиси".
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что также "очень расстроен известием о гибели Раиси", подчеркнув, что "всегда будет помнить его".
МИД Беларуси в связи с гибелью президента Ирана заявил, что это утрата не только для иранского общества – "из жизни ушли друзья Минска".
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