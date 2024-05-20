Появилось официальное заявление вице-президента: действительно ли президент Ирана погиб

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла 19 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Mehr.

Президент Ирана Раиси погиб. Фото: из открытых источников

Смерть президента Ирана Раиси в авиакатастрофе подтвердил вице-президент страны Мансури. Правительство Ирана проведет экстренное заседание в связи с гибелью президента и главы МИД страны, сообщают иранские СМИ.

Вместе с президентом Ирана в авиакатастрофе погиб и сопровождавший Раиси в поездке глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Кроме них, в вертолете находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в провинции Восточный Азарбайджан аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

Ранее стало известно, что турецкий беспилотник обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает АР со ссылкой на председателя Иранского общества Красного Полумесяца.

Как отмечает СМИ, надежды не оправдались и на месте аварии "никаких признаков жизни" спасатели не обнаружили.

АР отмечает, что по словам председателя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Коливанда (Pir Hossein Kolivand), на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси совершил аварийную посадку в горной местности из-за густого тумана вблизи границы с Азербайджаном.



