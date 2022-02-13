logo

BTC/USD

42620.80

ETH/USD

2926.91

LTC/USD

128.26

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу

В Ровненской области 15-летняя девушка попала в реанимацию после визита к стоматологу: что известно

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В Ровенской области медики борются за жизнь 15-летней девочки, которая попала в реанимацию после того, как удалила зуб в одной из местных клиник. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

В Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу

Девочка попала в реанимацию после удаления зуба (фото из открытых источников)

Известно, что подросток несколько раз обращалась в стоматологическую клинику за помощь, сначала ей лечили зуб, но лекарства не помогали, и врач решил его удалить совсем. Но такое медицинское решение повлекло за собой серьезные последствия. У 15-летней девочки произошло заражение крови, ее госпитализировали в детскую больницу в тяжелом состоянии. 

Врачи ей сделали операцию, сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 

В Ровенской области начато досудебное расследование по уголовному производству. Правоохранители выясняют, кто из врачей допустил ошибку, которая привела к ужасным последствиям. 

Напомним, в Буковине, в населенном пункте Камянка, на территории местной школы получил тяжелые травмы 7-летний школьник. Его отправили в реанимацию Черновицкой детской больницы. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве врачу стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен.  Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читай также, что в Ровно врач во время стоматологического приема жестоко обращалась с детьми. Видео ужасных издевательств над маленькими пациентами попало в Сеть. С заявлениями о возможных неправомерных действиях врача в полицию сообщили жительницы Костополя и Ровно.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pro.gov.ua/nenalezhne-nadannya-stomatologichnyh-poslug-dytyni-shcho-pryzvelo-do-zarazhennya-krovi-vidkryto
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!