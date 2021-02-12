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Главная Новости Общество происшествия Избиение и удушения: в Ровно стоматолог не по-человечески "лечила" детей (ВИДЕО 18+)
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Избиение и удушения: в Ровно стоматолог не по-человечески "лечила" детей (ВИДЕО 18+)

Ужасные кадры всколыхнули Сеть

сегодня, 17:07
Автор:

Таисия Ерохина








В Ровно врач во время стоматологического приема жестоко обращалась с детьми. Видео ужасных издевательств над маленькими пациентами попало в Сеть. Делом уже занялась полиция.

Избиение и удушения: в Ровно стоматолог не по-человечески "лечила" детей (ВИДЕО 18+)

Скриншот из видео

Так, с заявлениями о возможных неправомерных действий врача в милицию обратились жительницы Костополя и Ровно. В частности, 28-летняя мама сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник города у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы. Сведения об этом правоохранители внесли в ЕРДР по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ст. 140 УКУ).

Кроме того, за помощью пришла 36-летняя жительница Костополя. По ее словам, в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку. Начато расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения (ст. 125 УКУ).

Также правоохранители детально изучают информацию, опубликованную в Сети.

Так, именно видео, попав в Интернет, всколыхнуло общественность. Чувствительным людям кадры лучше не смотреть.


Ситуация уже набирает огласки. Произошедшее начали активно комментировать в социальных сетях, в том числе, блогеры в Instagram. Так, Алина Шаманская призвала всех родителей, которые открыто пишут об издевательствах над детьми со стороны этого доктора, заявлять в полицию.

Избиение и удушения: в Ровно стоматолог не по-человечески ”лечила” детей (ВИДЕО 18+) - фото 2

В Instagram в одном из аккаунтов опубликованы посты с фотографиями детей, пострадавших от издевательство после похода в этот стоматологический кабинет к врачу Инне К. Комментаторы сначала высказывали предположение, что это "черный пиар" на доктора. НО историй и фотографий немало, что вызывает реальную обеспокоенность.

Напомним, известного рэпера и его жену обвиняют в изнасиловании девушек.


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/operativna-obstavnovka/u-rivnomu-za-faktom-nenalezhnogo-vikonannya-obov-yazkiv-stomatologineyu-u-policziji-rozpochali-dosudove-rozsliduvannya/
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