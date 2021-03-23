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Главная Новости Общество Криминал Пытался убить током: в Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней пациентки
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Пытался убить током: в Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней пациентки

Также стоматолога подозревают в мошенничестве на 400 тысяч грн

сегодня, 14:06
Автор:

Лиза Снисар

В Киеве врачу стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры  во вторник, 23 марта. 

Пытался убить током: в Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней пациентки

В Киеве стоматолога подозревают в покушении на убийство - фото из открытых источников

Сообщается, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года стоматолог сообщал пациентам ложную информацию относительно лечения. Таким образом ему удалось завладеть около 400 тысячами гривен.

В марте 2020 года мужчина под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 000 гривен.

А в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества и завладел 63 000 гривен.

Врача также подозревают в покушении на убийство 70-летней женщины. Он попал к ней домой и попытался убить ее током.

Сообщается, что подозреваемому стоматологу 33 года и он уроженец Черниговской области.

Как ранее сообщали "Комментарии", суд огласил приговор 22-летнему Николаю Тарасову, которого обвинили в жестоком убийстве, а также изнасиловании, похищении ребенка и надругательстве над телом 11-летней Даши Лукьяненко. Мужчина приговорен к 15 годам тюремного заключения  Сообщается, что приговор зачитывался несколько часов, и ему предшествовала попытка подсудимого покончить с собой прямо в судебном зале. Мужчина дождался, пока в помещение войдут представители средств массовой информации, и заявив о своей невиновности начал резать себе шею острым предметом. 


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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/
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