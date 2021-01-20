Суд вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко (ОБНОВЛЕНО)

Раздельнянский суд Одесской области огласил приговор 22-летнему Николаю Тарасову, обвиняемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Суд приговорил мужчину к 15 годам тюремного заключения, передает ТСН.

Суд вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко - фото из открытых источников

Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба (в гражданском иске, заявленном в рамках уголовного процесса, была сумма 100 млн грн). Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.



Сообщается, что приговор зачитывался несколько часов, и ему предшествовала попытка Николая Тарасова покончить с собой прямо в судебном зале. Мужчина дождался, пока в помещение войдут представители средств массовой информации, и заявив о своей невиновности начал резать себе шею острым предметом.

Напомним, что Николая Тарасова обвинили в зверском убийстве несовершеннолетней Даши Лукьяненко, а также в изнасиловании, похищении ребенка и надругательстве над телом. Трагедия произошла 13 июня 2019 года в поселке городского типа Ивановка Одесской области. Девочку, исчезнувшую по пути домой, сотни людей искали около недели. В результате тело Даши было обнаружено в выгребной яме у дома Тарасова.





Первые судебные заседания начались зимой 2020 года. Они не всегда шли гладко, некоторые из адвокатов Тарасова отказывались от его защиты или не являлись на заседания вовремя. И все же семья погибшей Даши продолжала добиваться справедливого наказания.

К слову, сторона обвинения требовала для Николая Тарасова пожизненного заключения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Луцкий городской районный суд Волынской области продлил срок содержания под стражей Максима Кривоша, который подозревается в захвате автобуса с пассажирами в Луцке. Как сообщили в пресс-службе суда, луцкий террорист будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2021 включительно.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!