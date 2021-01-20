Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко пытался покончить с собой прямо в суде (ВИДЕО 18+)

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Вечканова Елена
Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание по делу убитой 11-летней
Даши Лукьяненко, жительницы Одесской области. Суд наконец-то должен был вынести
справедливый приговор обвиняемому Николаю Тарасову. Впрочем, у подсудимого было
иное решение. Как сообщает издание "Думская", Тарасов пытался покончить с собой
прямо на глазах у судей и журналистов.
Николай Тарасов находится под следствием уже полтора года. Фото из открытых источников
Напомним, что Николая Тарасова обвиняют в жестоком убийстве несовершеннолетней Даши Лукьяненко. Трагедия произошла 13 июня 2019 года в пгт Ивановка Одесской области. Девочку, исчезнувшую по пути домой, сотни людей искали около недели. В результате тело Даши было обнаружено в выгребной яме у дома Тарасова.
При задержании тогда еще 22-летнего Николая, ему предъявляли
подозрения сразу по нескольким статьям: похищение, изнасилование
несовершеннолетней, умышленное убийство и надругательство над телом. Первые
судебные заседания начались зимой 2020 года. Они не всегда шли гладко, некоторые из адвокатов Тарасова отказывались от его защиты или не являлись на заседания
вовремя. И все же семья погибшей Даши продолжала добиваться справедливого наказания.
И вот, 20 января 2021 года Раздельнянский суд Одесской области должен был
наконец-то вынести приговор. Отметим, что прокуратура требует для Тарасова
пожизненного заключения.
Во время заседания, когда журналисты пытались взять комментарий у
подсудимого, тот встал и заявил, что не убивал девочку. После он попытался
перерезать себе горло неизвестным острым предметом.
Прессу немедленно заставили покинуть помещение, а обвиняемого забрали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Буквально в течение получаса Тарасова под конвоем привезли обратно, внимательно обыскали и снова отправили в зал суда. Сообщается, что особых повреждений при попытке суицида мужчина себе не нанес.
В настоящее время судебное заседание продолжается.
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