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Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко пытался покончить с собой прямо в суде (ВИДЕО 18+)

Родственники погибшей девочки считают, что попытка суицида подсудимого — всего лишь игра на публику

сегодня, 12:30
Автор:

Вечканова Елена








Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание по делу убитой 11-летней Даши Лукьяненко, жительницы Одесской области. Суд наконец-то должен был вынести справедливый приговор обвиняемому Николаю Тарасову. Впрочем, у подсудимого было иное решение. Как сообщает издание "Думская", Тарасов пытался покончить с собой прямо на глазах у судей и журналистов.

Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко пытался покончить с собой прямо в суде (ВИДЕО 18+)

Николай Тарасов находится под следствием уже полтора года. Фото из открытых источников

Напомним, что Николая Тарасова обвиняют в жестоком убийстве несовершеннолетней Даши Лукьяненко. Трагедия произошла 13 июня 2019 года в пгт Ивановка Одесской области. Девочку, исчезнувшую по пути домой, сотни людей искали около недели. В результате тело Даши было обнаружено в выгребной яме у дома Тарасова.

Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко пытался покончить с собой прямо в суде (ВИДЕО 18+) - фото 2

При задержании тогда еще 22-летнего Николая, ему предъявляли подозрения сразу по нескольким статьям: похищение, изнасилование несовершеннолетней, умышленное убийство и надругательство над телом. Первые судебные заседания начались зимой 2020 года. Они не всегда шли гладко, некоторые из адвокатов Тарасова отказывались от его защиты или не являлись на заседания вовремя. И все же семья погибшей Даши продолжала добиваться справедливого наказания.

И вот, 20 января 2021 года Раздельнянский суд Одесской области должен был наконец-то вынести приговор. Отметим, что прокуратура требует для Тарасова пожизненного заключения.

Во время заседания, когда журналисты пытались взять комментарий у подсудимого, тот встал и заявил, что не убивал девочку. После он попытался перерезать себе горло неизвестным острым предметом.

"Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд", — сообщил Тарасов непосредственно перед попыткой суицида.


Прессу немедленно заставили покинуть помещение, а обвиняемого забрали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Буквально в течение получаса Тарасова под конвоем привезли обратно, внимательно обыскали и снова отправили в зал суда. Сообщается, что особых повреждений при попытке суицида мужчина себе не нанес.

В настоящее время судебное заседание продолжается.

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Источник: https://dumskaya.net/news/obvinyaemyy-v-ubiystve-11-letney-devochki-pytals-135168/
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