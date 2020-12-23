Вырезал всю семью: В Славянске раскрыли жуткое тройное убийство

Правоохранители вышли на след и задержали причастного к убийству всей семьи злоумышленника. Убийство произошло в Славянске.

ФОТО: Из открытых источников

По версии правоохранителей, ране судимый мужчина пришел в гости и убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать. Сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области приехали на вызов и обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти.

Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух убитых женщин с ножевыми ранениями.

По версии правоохранителей, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего ранее судимого знакомого. Мужчины отправились в супермаркет, но по дороге поссорились и гость задушил мужчину веревкой. Чтобы убрать следы своего прибывания, мужчина вернулся в квартиру, где проживал мужчина, убил его сожительницу и его мать, перерезав им горло. Пытаясь избежать ответственности за тройное убийство, подозреваемый скрывался от полиции у знакомых.

По факту убийства возбуждено уголовное производство. Мужчина задержан.

Как сообщали "Комментарии", руководство ГУНП в Николаевской области, следственно-оперативная группа и руководство Заводского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт и прокурор предварительно установили, что 58-летний мужчина застрелил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Оружие, найденное на месте происшествия, отправлено на экспертизу.

Кроме того, во Львове погибли двое людей из-за отключения аппаратов ИВЛ в больнице. Во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили обсуждение смерти местных жителей города Жолква, которые попросту задохнулись из-за того, что в лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали.

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