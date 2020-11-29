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Главная Новости Общество происшествия Двойное убийство в Николаеве: муж застрелил жену
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Двойное убийство в Николаеве: муж застрелил жену

Мужчина покончил жизнь самоубийством, по предварительной версии

сегодня, 23:28
Автор:

Татьяна Лозовенко

Cегодня, 29 ноября, жительница Николаева сообщила полиции, что обнаружили родителей без признаков жизни, когда пришла их навестить, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Двойное убийство в Николаеве: муж застрелил жену

Руководство ГУНП в Николаевской области, следственно-оперативная группа и руководство Заводского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт и прокурор предварительно установили, что 58-летний мужчина застрелил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Оружие, найденное на месте происшествия, отправлено на экспертизу.

Напомним, недавно в Николаеве разоблачили мошенницу, которая обманывала людей в Инстаграме.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня во Львове погибли двое людей из-за отключения аппаратов ИВЛ в больнице. Во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили обсуждение смерти местных жителей города Жолква, которые попросту задохнулись из-за того, что в лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали. Этого времени хватило для того, чтобы произошел летальный исход двух несчастных. 




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Источник: https://suspilne.media/83978-prognoz-pogodi-na-mikolaivsini-persi-dni-zimi-budut-bez-morozu/
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