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Главная Новости Общество происшествия Отключение света в больнице на Львовщине повлекло смерть двух пациентов, которые находились на ИВЛ
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Отключение света в больнице на Львовщине повлекло смерть двух пациентов, которые находились на ИВЛ

На данный момент возбужденно уголовное дело в отношении персонала больницы по статье УК "Служебная неосторожность" и "Убийство по неосторожности". Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет

сегодня, 21:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как сообщает служба по связям с общественностью Национальной полиции Львовской области, в небольшом городке недалеко от Львова из-за медицинской небрежности погибло два пациента, дыхание которых обеспечивалось с помощью ИВЛ. Во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили обсуждение смерти местных жителей города Жолква, которые попросту задохнулись из-за того, что в лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали. Этого времени хватило для того, чтобы произошел летальный исход двух несчастных.

Отключение света в больнице на Львовщине повлекло смерть двух пациентов, которые находились на ИВЛ

Но самое интересное в этом случае то, что в больнице имеются два рабочих генератора электроэнергии, которые никто не удосужился подключить, чтобы обеспечить кислородом больных.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Кропивницком умерла девочка 11 месяцев от роду. Причиной смерти медики назвали коронавирусную инфекцию. Мать малышки утверждает, что ребенок умер в результате медицинской ошибки, ведь лечили ребенка от бронхита и отравления.




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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/vbivstvo/slidchi-vidkrili-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-smerti-dvox-paczijentiv-u-zhovkivskij-likarni/
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