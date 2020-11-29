Отключение света в больнице на Львовщине повлекло смерть двух пациентов, которые находились на ИВЛ

Как сообщает служба по связям с общественностью Национальной полиции Львовской области, в небольшом городке недалеко от Львова из-за медицинской небрежности погибло два пациента, дыхание которых обеспечивалось с помощью ИВЛ. Во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили обсуждение смерти местных жителей города Жолква, которые попросту задохнулись из-за того, что в лечебном заведении более часа отсутствовало электроснабжение, из-за чего аппараты ИВЛ не функционировали. Этого времени хватило для того, чтобы произошел летальный исход двух несчастных.

Но самое интересное в этом случае то, что в больнице имеются два рабочих генератора электроэнергии, которые никто не удосужился подключить, чтобы обеспечить кислородом больных.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Кропивницком умерла девочка 11 месяцев от роду. Причиной смерти медики назвали коронавирусную инфекцию. Мать малышки утверждает, что ребенок умер в результате медицинской ошибки, ведь лечили ребенка от бронхита и отравления.









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