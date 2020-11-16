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Главная Новости Общество медицина Лечили бронхит и отравление, а оказался COVID-19: в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от коронавируса
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Лечили бронхит и отравление, а оказался COVID-19: в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от коронавируса

Родные даже не увидели малышку после смерти. Из морга им выдали закрытый гроб и запретили вскрывать его, аргументируя, что можно допустить распространение инфекции

сегодня, 15:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Кропивницком умерла девочка 11 месяцев от роду. Причиной смерти медики назвали коронавирусную инфекцию. Мать малышки утверждает, что ребенок умер в результате медицинской ошибки, ведь лечили ребенка от бронхита и отравления.

Лечили бронхит и отравление, а оказался COVID-19: в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от коронавируса

Женщина рассказывает, что с 18 октября вместе с дочкой она находилась на стационарном лечении в одной из районных больниц. После конфликта матери с медперсоналом ребенка выписали. Несколько дней спустя у малышки началось резкое ухудшение здоровья. Ребенок был госпитализирован в областную больницу Кропивницкого с подозрением на интоксикацию. Состояние маленького пациента было крайне тяжелым – она сразу же была переведена в палату интенсивной терапии где ей и констатировали коронавирусную инфекцию. К сожалению, из-за осложнений от вируса на головной мозг 5 ноября девочка скончалась.

Родители ребенка считают, что смерть дочери была допущена в результате медицинской ошибки:

"Они сами говорили, что не лечили дочь от коронавируса, а лечили от чего-то другого. Мы с мамой потом пытались получить справку в Кропивницкой городской больнице о том, как и чем лечили девочку, но нам вынесли какую-то бумажку и все. Врачи просто от нас убегали", – делится женщина.

Родные даже не увидели малышку после смерти. Из морга им выдали закрытый гроб и запретили вскрывать его, аргументируя, что можно допустить распространение инфекции. К тому же глава ОТГ, где проживала семья, запретил жителям приходить на похороны к ребенку. В то же время, мать малышки получила отрицательный результат на COVID-19.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в воскресенье, 15 ноября, умер новоиспеченный мэр Конотопа Александр Луговой.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/nashu-devochku-prosto-ubili-podrobnosti-smerti-ot-koronavirusa-11-mesyachnoj-devochki-na-kirovogradschine.htm
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