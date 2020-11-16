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Выборы-2020: новоиспеченный мэр умер от коронавируса

Мэр Конотопа Александр Луговой умер от COVID-19

сегодня, 10:50
Автор:

Владимир Лавский

В воскресенье, 15 ноября, умер новоиспеченный мэр Конотопа Александр Луговой. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Молоток на своей странице в фейсбуке. 

Выборы-2020: новоиспеченный мэр умер от коронавируса

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так ... Вечная память и вечный покой ... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", — написал нардеп.


Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных украинских врачей современности. 


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