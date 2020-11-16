Выборы-2020: новоиспеченный мэр умер от коронавируса

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Владимир Лавский
В воскресенье, 15 ноября, умер новоиспеченный мэр Конотопа Александр Луговой. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Молоток на своей странице в фейсбуке.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных украинских врачей современности.
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