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Умер один из самых известных украинских врачей современности

Вадиму Березовскому было 88 лет

сегодня, 16:01
Автор:

Владимир Лавский

В субботу, 14 ноября, умер украинский врач, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины и специалист в областях клинической физиологии и космической медицины Вадим Березовский. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Ольга Богомолец, бывший нардеп и дочь врача. 

Умер один из самых известных украинских врачей современности

"Сегодня в 18.30 не стало отца. Вадим Якович всегда был веселым и неутомимым бойцом за долголетие, освоение космоса, сохранения парквой зоны Киева и защиту Александровской больницы. Прощание с отцом состоится в понедельник в 12.00 на Байковом кладбище. Нам всем тебя будет очень не хватать. Люблю", — подписала публикацию Богомолец.

Причина смерти на данный момент неизвестна. 

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского. 


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