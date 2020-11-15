Умер один из самых известных украинских врачей современности

Язык
Coinspot 15.11.2020
BTC/USD
16064.56
ETH/USD
457.03
LTC/USD
62.86
НБУ 15.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
В субботу, 14 ноября, умер украинский врач, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины и специалист в областях клинической физиологии и космической медицины Вадим Березовский. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Ольга Богомолец, бывший нардеп и дочь врача.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости