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Умерла вдова Валерия Лобановского

Аделаиде Лобановской было 80 лет

сегодня, 18:45
Автор:

Владимир Лавский

Сегодня на 81-м году жизни скончалась супруга легендарного динамовского тренера Валерия Лобановского Аделаида Панкратьевна. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Умерла вдова Валерия Лобановского

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.

Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах", — заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Как ранее сообщали "Комментарии", на этой неделе умер один из самых известных актеров XX века. 


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Источник: http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/umerla_adelaida_lobanovskaya_nashi_soboleznovaniya/
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