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Умер один из самых известных актеров XX века

Клод Жиро известен зрителям благодаря ролям в фильме про Анджелику

3 ноября 2020, 23:49 comments779
Автор:

Владимир Лавский

Французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Montagne.

Умер один из самых известных актеров XX века

Причины смерти издание не называет. Жиро родился в 1936 году в коммуне Шамальес, которая расположена на юге центральной части Франции. Дебютировал в кино в 1958 году в фильме "Обманщики", где одну из ролей также сыграл Жан-Поль Бельмондо.

Помимо роли одного из мужей героини Анжелики, Жиро известен зрителю по комедии "Приключение раввина Якова" (1973) с Луи де Фюнесом, а также по мини-сериалу "Проклятые короли" (1972)

Во Франции он был известен как актер озвучивания таких голливудских звезд, как Роберт Рэдфорд, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Хариссон Форд и других.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный актер Шон Коннери. 




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Источник: http://www.montagnenews.fr/article/les-pneus-neige-obligatoires-des-novembre-2021
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