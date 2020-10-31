Умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда

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Владимир Лавский
Британский актер Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет, Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на родственников актера.
Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году — за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".
Критики и зрители считают именно Коннери лучшим агентом 007 всех времен. В 2004 году он был признан "величайшим шотландцем из ныне живущих" (опрос проводила газета Sunday Herald. В 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Коннери в рыцари Британской империи.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Как ранее сообщали "Комментарии", на днях умер известный советский писатель и поэт.
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