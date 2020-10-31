kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13851.31

ETH/USD

391.97

LTC/USD

55.72

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда

Актеру на момент смерти было 90 лет

сегодня, 14:51
Автор:

Владимир Лавский

Британский актер Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет, Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на родственников актера. 

Умер Шон Коннери, который прославился благодаря роли Джеймса Бонда

Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году — за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".

Критики и зрители считают именно Коннери лучшим агентом 007 всех времен. В 2004 году он был признан "величайшим шотландцем из ныне живущих" (опрос проводила газета Sunday Herald. В 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Коннери в рыцари Британской империи. 

Причина смерти на данный момент неизвестна. 

Как ранее сообщали "Комментарии", на днях умер известный советский писатель и поэт. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ