Умер известный советский писатель и поэт

Во вторник, 27 октября, в Санкт-Петербурге умер известный советский писатель Михаил Яснов. Об этом сообщает "Газета.Ру".

По данным источника, информация подтвердила супруга писателя, однако деталей происшествия раскрывать не стала.

Самое известное произведение советского автора — стихотворение "Чучело-Мяучело", которое легло в основу одноименного советского мультфильма. После выхода на широкие экраны данное выражение стало крылатым и вошло в обиход советских школьников и последующих поколений.

Михаил Яснов — лауреат множества литературных премий. В том числе, премии имени Самуила Маршака за лучшую детскую книгу. Также в списке регалий награды "Алые паруса" и "Книга года".

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных шеф-поваров современности.

По данным портала, 92-летний шеф-повар умер в своем доме на юге Франции в Роанне. Труагро начинал свою карьеру еще в 50-х годах прошлого века. Тогда он вместе со своим братом Жаном успел поработать в самых известных ресторанах Старого Света.







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