В Николаеве разоблачили мошенницу, которая обманывала людей в Инстаграме

Злоумышленники находят новые схемы обмана в социальных сетях.

Фото с открытых источников

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности сообщают, что им удалось обнаружить и ликвидировать незаконную деятельность обманщицы.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства у женщины, которая обманывала покупателей в одной из социальных сетей. Было изъято компьютерную технику, средства накопления информации и мобильные телефоны, на которых осуществлялся вход в учетных записей, с которых осуществлялись неправомерные операции. Также киберполиции нашла сим-карты разных операторов, банковские карты и заметки с записями, которые свидетельствуют о мошеннических схемах. Все вещественные доказательства направляются на экспертизу.

Сообщается, что жительница Николаева, создавала онлайн-магазины, где продавала несуществующую одежду. На протяжении своей незаконной деятельности, преступница меняла данные и переименовывала свои аккаунты более 11 раз. Учетные записи насчитывали 7-30 тысяч подписчиков. Для правдоподобности она периодически добавляла новый ассортимент и продавала товар по низким ценам. Это и привлекало наивных пользователей. Негативные отзывы и комментарии она просто удаляла из всех аккаунтов, а обманутых людей добавляла в черный список.





Поэтому преступнице удалось заработать значительную сумму обманув более 600 человек из разных уголков страны. Полиция устанавливает все детали мошеннической схемы. Сейчас продолжается досудебное расследование. Мошеннице грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что киберпреступники крадут биткоины ради благотворительности.

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