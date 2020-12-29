Суд вынес приговор луцкому террористу

Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил срок содержания под стражей Максима Кривоша, который подозревается в захвате автобуса с пассажирами в Луцке. Как сообщили в пресс-службе суда, луцкий террорист будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2021 включительно.

В ноябре 2020 года суд решил поместить подозреваемого во Львовскую областную психиатрическую больницу на два месяца для комплексного обследования.

Ранее "Комментарии" писали, что Кривош непосредственно перед сдачей предлагал своим заложникам взять пачки с долларами, которые были у него в сумке. Но со слов самих заложников, валюта была сувенирной и Кривош предлагал их взять "на память". В сюжете со ссылкой на источники утверждается: деньги все же были настоящие и люди их взяли. Однако заложники не успели собрать все деньги по автобусу, и они в момент спецоперации были разбросаны по салону. В полицейском протоколе ни о каких деньгах речь не идет.

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