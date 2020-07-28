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Главная Новости Общество происшествия Захват заложников в Луцке: предполагаемый сообщник Кривоша вышел из-под стражи под залог
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Захват заложников в Луцке: предполагаемый сообщник Кривоша вышел из-под стражи под залог

Сумма залога - 175 тысяч гривен

сегодня, 19:07
Автор:

Владимир Лавский
Захват заложников в Луцке: предполагаемый сообщник Кривоша вышел из-под стражи под залог

Харьковчанин, которого полицейские считают вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тысяч гривен залога. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Андрей Костяной в комментарии Общественному.

Адвокат сообщил, что 27 июля мужчина, который является вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тысяч гривен залога.

Денежный залог мужчины внесли родственники. 

Ранее "Комментарии" писали, что Кривош непосредственно перед сдачей предлагал своим заложникам взять пачки с долларами, которые были у него в сумке. Но со слов самих заложников, валюта была сувенирной и Кривош предлагал их взять "на память".

В сюжете со ссылкой на источники утверждается: деньги все же были настоящие и люди их взяли. Однако заложники не успели собрать все деньги по автобусу, и они в момент спецоперации были разбросаны по салону. В полицейском протоколе ни о каких деньгах речь не идет.



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