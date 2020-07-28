Максим Плохой подкупал заложников деньгами прямо в автобусе, - СМИ

Максим Кривош, который захватил в Луцке автобус и взял заложников, перед своей сдачей полиции извинился перед ними и раздал им деньги. Об этом сообщает агентство УНИАН, ссылаясь на телеперадачу канала "Аверс".

Утверждается, что Кривош непосредственно перед сдачей предлагал своим заложникам взять пачки с долларами, которые были у него в сумке. Но со слов самих заложников, валюта была сувенирной и Кривош предлагал их взять "на память".

В сюжете со ссылкой на источники утверждается: деньги все же были настоящие и люди их взяли. Однако заложники не успели собрать все деньги по автобусу, и они в момент спецоперации были разбросаны по салону. В полицейском протоколе ни о каких деньгах речь не идет.

Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский в свою очередь заявил, что при задержании у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривень. О каких-либо других деньгах на месте теракта ему неизвестно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Максим Кривош отправлен на двухмесячный арест на время пока идет расследование.

















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