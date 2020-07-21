Аваков начал переговоры с луцким террористом, который захватил 20 человек и мог заминировать вокзал

Глава МВД Арсен Аваков лично начал проведение переговоров с террористом Максимом Плохим, который захватил около 20 заложников в Луцке. Об этом сообщает “Главред” со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Арсен Аваков прилетел в Луцк вертолетом вместе с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко. Чиновники обсуждают с переговорщиками стратегию ведения диалога с террористом, а также готовят брифинг. Дело находится на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, что луцкий террорист мог обстрелять штаб Арсена Авакова.

Также напомним: стало известно что еще мог заминировать террорист Максим Плохой, который сейчас держит в заложниках 20 человек в центре Луцка. В полиции говорят о том, что на автостанции возле Варшавского рынка обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывчаткой. На месте сейчас работают взрывотехники и отправилась следственно-оперативная группа. По словам пресс-секретаря Волынской полиции, на автостанции нашли часть системного блока, который сейчас осматривают. В городе - массовая эвакуация.

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