В России мощный пожар со взрывами: подробности

Масштабный пожар вспыхнул в России. Это произошло в Кемерово на юге РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Пожар в РФ. Фото: из открытых источников

По данным российских пабликов, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Отметим, на территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах. Также Москву и Подмосковье практически каждую ночь атакую неопознанные беспилотники. Не исключением стала и ночь 26 августа, когда под Москвой был сбит беспилотник.

Читайте также на портале "Комментарии" - с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.