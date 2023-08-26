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В России мощный пожар со взрывами: подробности

В Кемерово на юге РФ сегодня тревожно

сегодня, 14:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Масштабный пожар вспыхнул в России. Это произошло в Кемерово на юге РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

В России мощный пожар со взрывами: подробности

Пожар в РФ. Фото: из открытых источников

По данным российских пабликов, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.


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По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Отметим, на территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах. Также Москву и Подмосковье практически каждую ночь атакую неопознанные беспилотники. Не исключением стала и ночь 26 августа, когда под Москвой был сбит беспилотник.                                                                                                                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" - с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://t.me/shot_shot/56161
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