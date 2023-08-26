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Взрывы под Москвой – российский власти снова встревожились из-за БПЛА

Под Москвой были слышны взрывы, сообщают о якобы уничтоженном БПЛА

сегодня, 07:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области раздалось несколько сильных взрывов ночью 26 августа. Власти Москвы утверждают, что силы ПВО сумели сбить неопознанный беспилотник. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина в Телеграмм.

Взрывы под Москвой – российский власти снова встревожились из-за БПЛА

Беспилотники атаковали Москву. Фото: из открытых источников

По информации мэра столицы РФ, российская ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе якобы уничтожила беспилотник.


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"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", — добавил мэр.

Традиционно отреагировало Минобороны РФ, заявив, что беспилотник самолетного типа намеревался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья, но был уничтожен.

Также стало известно, что из-за атаки БПЛА власти решили закрыть работу аэропортов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"

Стоит отметить, что последнее время и дня не проходит, чтобы москвичи и жители других регионов России не фиксировали пролеты беспилотников. 

Читайте также на портале "Комментарии" — новая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно.

Также издание "Комментарии" сообщало — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/mos_sobyanin/6701
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