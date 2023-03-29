В преддверии "Саммита за демократию": какая его главная задача – в чем важность участия Зеленского

На этой неделе в Вашингтоне состоится "Саммит за демократию". В мероприятии, которое будет происходить в виртуальном режиме, примет участие около 120 стран. Планируется, что с речью выступит президент Украины Владимир Зеленский, а также, что будет представлен украинский план мира. Руководство США уже обозначило позицию, согласно которой, для того, чтобы мир был справедливым, он должен поддерживать принципы, заложенные в основе Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Каковы перспективы добиться именно такого мира? Что может саммит "За демократию" противопоставить авторитарным режимам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит "За демократию". Фото: из открытых источников

"Саммит за демократию" не станет тем форматом, который приблизит завершение войны и наступление мира

Пока что "Саммит за демократию" представляет собой скорее площадку для дискуссий, чем какое-то реальное эффективное объединение. Так считает Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

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"Собственно, учитывая размытые цели и широкий состав участников, иного и не следовало ожидать, – отмечает он. – Необходимость сплочения демократий мира пред лицом усиления авторитарных режимов была среди заявленных целей Джо Байдена со времен его избирательной кампании 2020 года. Поэтому эта администрация старается следовать такой задаче, собирая, хоть и виртуально, представителей демократических стран".

Эксперт обращает внимание, что острота противостояния демократия – автократия лишь обострилась по мере ухудшения отношений США (да и многих европейских союзников Штатов) и КНР. И, конечно, после начала масштабного вторжения России в Украину.

"Сформированная под руководством США широкая коалиция стран в поддержку Украины стала реальным форматом не только защиты международного порядка, права, но и демократии", – подчеркивает Владимир Дубовик.

По его мнению, выступление президента Зеленского на таком форуме – важно, так как лишний раз привлекает внимание мира к войне России против Украины.

"К сожалению, в начале второго года масштабного вторжения многим требуется напоминать о том, что эта война продолжается. В этом смысле, такое выступление будет, конечно, полезным, – уверен Владимир Дубовик. – Представление украинского видения мира также не будет лишним и напомнит, что у Украины не размытое видение таких перспектив, а четкое их понимание. "Саммит за демократию" не станет тем форматом, который приблизит завершение войны и наступление мира. Но может стать одним из элементов дипломатического "наступления", которое способно дать позитивные результаты".

"Саммит за демократию" — это скорее ещё один способ провести четкую линию "свой-чужой" в глобальном противостоянии

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Следует понимать, что "Саммит за демократию" — это символическое мероприятие, стремящееся показать единство демократического мира, приверженность демократическим ценностям и стремление к диалогу на основе норм международного права. От саммита не стоит ждать многого. Он не имеет инструментов прямого влияние на события в мире, тем более, не имеет инструментов для влияния на современные диктатуры. Это скорее ещё один способ провести четкую линию "свой-чужой" в глобальном противостоянии, которое сегодня приобретает всё более четкие очертания".

Конечно, продолжает эксперт, Украина будет в центре внимания, потому что именно наша страна стала сегодня олицетворением отчаянной борьбы за свободу и ценности, которую эту свободу обеспечивают.

"Для западного мира Украина стала напоминанием, что демократия – это не данность, что за демократию нужно бороться. Для авторитарных режимов Украина стала угрозой, продемонстрировав, что из оков тоталитаризма можно выбраться, пусть и высокой ценой. Украина стала героем из голливудских фильмов, который сражается со Злом и даже его побеждает. Поэтому саммит будет демонстрацией консолидации демократических стран в борьбе за демократический мир против авторитаризма и империализма", – прогнозирует Анна Малкина.

Что касается мирного плана Украины, то он, по словам политолога, давно известен: прекращение огня, восстановление суверенных границ 1991 года, репарации, условный "План Маршала" по восстановлению нашей страны усилиями большого количества государств и, конечно, гарантии безопасности (в том числе – в виде вступления Украины в ЕС и НАТО).

"Этот план, к сожалению, на сегодняшний день выглядит нереальным без победы на поле боя, – акцентирует Анна Малкина. – Только оглушительное и унизительное поражение российской армии сможет сделать его более-менее возможным хотя бы в части этих пунктов".

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