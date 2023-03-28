В США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время вступительной речи на саммите по демократии подтвердил позицию Соединенных Штатов относительно возможного мирного плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Во время своего выступления Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать дипломатические попытки, которые смогут создать условия для мира в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Блинкен отмечает, что мир не должен создать условия для российских войск на отдых, передислокацию и новые атаки в более благоприятных условиях для России.
Госсекретарь США высказался о тех странах, которые призывают к миру, но рискуют создать благоприятные условия для РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе был создан новый военный союз против России.
Также "Комментарии" писали, что Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах.
Обсуждения
Новости