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В США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Американский политик считает их возможными, но на правах Украины.

сегодня, 17:16
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Автор:

Slava Kot

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время вступительной речи на саммите по демократии подтвердил позицию Соединенных Штатов относительно возможного мирного плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Во время своего выступления Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать дипломатические попытки, которые смогут создать условия для мира в Украине.


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"Мы все знаем, что для того чтобы мир был справедливым, он должен поддерживать принципы, заложенные в основе Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость и чтобы мир был крепким", — говорит Энтони Блинкен.

Блинкен отмечает, что мир не должен создать условия для российских войск на отдых, передислокацию и новые атаки в более благоприятных условиях для России.

"Украина при президенте Зеленском выдвинула предложение, которое бы принудило к такому миру. Это положило бы конец войне и спасло бы бесчисленное количество жизней", — говорит Блинкен о "формуле мира" от Зеленского.

Госсекретарь США высказался о тех странах, которые призывают к миру, но рискуют создать благоприятные условия для РФ.

"Призывы к прекращению огня привлекательны – кто бы не хотел, чтобы пушки молчали – но рискуют заморозить конфликт и позволить России консолидировать свои территориальные достижения на средства Украины", — пишет The Guardian слова американского дипломата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе был создан новый военный союз против России.

Также "Комментарии" писали, что Россия назвала четыре страны, с которыми не будет говорить о мирных переговорах.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/28/russia-ukraine-war-live-news-updates-multiple-russian-drones-shot-down-over-kyiv-blasts-attack#top-of-blog
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