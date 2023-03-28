Саммит "За демократию" и война в Украине: стоит ли ожидать принятия важных решений

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие нашей страны на этой неделе в саммите "За демократию", который созывает президент США Джо Байден. Какие ожидания от данного мероприятия? Есть ли вероятность, что будут приняты кардинальные решения для противостояния авторитарным режимам, которые в последние годы пошли в наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит "За демократию". Фото: из открытых источников

Саммит будет вырабатывать предложения, которые станут реализовываться различными международными организациями и отдельными государствами

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко напоминает, что инициированный Байденом проект направлен на "обновление демократии внутри страны и противостояние автократии за рубежом". Первый такой саммит, отмечает эксперт, состоялся в декабре 2021-го. На этой неделе состоится второй.

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"Основной темой обсуждения во время саммита, по словам замглавы Госдепартамента США Веданта Патела, станет необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка. Кроме того, по словам спикера, участники саммита обсудят другие темы, касающиеся будущего демократии – как в США, так и в глобальном контексте", – рассказал Владимир Фесенко.

По его мнению, не стоит ожидать каких-то кардинальных решений, который могут быстро изменить ситуацию в пользу демократии.

"Во-первых, потому, что проблемы, возникшие для демократии в современном мире, сложны и многообразны. И для их решения нет волшебных инструментов, которые быстро бы изменили ситуацию к лучшему. Поэтому, во-вторых, задача этого проекта (саммита "За демократию") – анализ (диагностика) возникающих проблем, и координация действий различных демократических сил для защиты и продвижения демократических ценностей и стандартов. Саммит будет вырабатывать предложения, которые станут реализовываться различными международными организациями и отдельными государствами, в частности, Соединенными Штатами", – поясняет эксперт.

Показательным он считает то, что тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите "За демократию".

"Очевидно, что Украина борется не только за свою свободу, независимость и территориальную ценность, но и за идеалы демократии и принципы международного права, которые попирает Россия. Именно на полях войны в Украине проходит сейчас передовой рубеж глобальной борьбы между демократией и авторитаризмом", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Он уверен, что саммит важен для нас, прежде всего, продвижением украинских интересов в контексте защиты демократии.

"Надо обсуждать не просто завершение войны в Украине, а обеспечение условий для нашей победы в войне против российской агрессии, – отмечает политолог. – Для укрепления позиций глобальной демократии необходима именно безоговорочная победа демократической Украины над авторитарной Россией. Это позволит возродить и усилить демократические процессы на постсоветском пространстве, а возможно и в более широких международных масштабах. А для укрепления и консолидации позиций демократии в Украине принципиально необходимо также обеспечить ускоренное вступление Украины в ЕС и НАТО".

Что касается возобновления мирового порядка, Владимир Фесенко обозначил две ключевые проблемы.

"Первое, необходимо реанимировать и реформировать международные организации, обеспечивающие международный порядок, такие как ООН и ОБСЕ. А для этого следует изменить статус и роль России в этих организациях. В частности, – уточняет эксперт, – лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Второе, в реформировании нуждается порядок принятия решения в ЕС и НАТО. Вроде бы абсолютно демократический принцип принятия решений консенсусом, как показывает практика, может блокировать нормальную работу ЕС и НАТО, и содействовать интересам отдельных государств, которые сами нарушают принципы и стандарты демократии (как в случае с режимом Орбана в Венгрии). Поэтому в ЕС и НАТО необходимо переходить на порядок принятия решений квалифицированным большинством. Надеюсь, что на втором саммите "За демократию" эти проблемы не просто станут предметом обсуждения, а будут предложены конкретные действия для их решения".

Для Украины саммит "За демократию" – важная площадка для представления своего плана мирного урегулирования

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"В ХХ веке холодная война велась между блоком либеральных демократий с одной стороны и коммунистическими странами – с другой. Коммунизм проиграл: в Советском Союзе от был разрушен, в Китае – трансформирован, и лишь в нескольких странах остались классические марксистские или маоистские партии. Идеологической основой для новой холодной войны в ХХI веке становится противостояние демократий и авторитарных режимов. Сейчас начинается уже второй "Саммит демократий", и к его участию приглашены представители 121 стран. Именно они получают своеобразный статус, и сейчас это становится базовым идентификатором "свой-чужой". Вслед за признанием страны демократической она может рассчитывать на содействие в торговле и инвестициях, а также участии в системе коллективной безопасности – будь то НАТО или AUKUS (трехсторонний оборонный альянс – Австралия, Великобритания и США, о создании которого стало известно 15 сентября 2021 года; по мнению ряда экспертов, направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря)".

Оставшиеся "за бортом" автократии, тоже естественно будут объединяться, отмечает эксперт. В том числе – проводить торговлю за юани или обмениваться военными технологиями.

"Новое разделение мира, наверняка, будет отображено и в массовой культуре, – прогнозирует Игорь Попов. – Следующий Джеймс Бонд станет бороться уже не с международными террористами, а с какой-то из автократий, а то и со всей "осью зла". Предполагаю, что на саммите могут перейти к разработке более системных инструментариев оценки уровня демократии, мониторинга, создания соответствующих сетевых структур, парламентской ассамблеи, форума неправительственных организаций и Фонда поддержки демократии".

По словам эксперта, "Саммит демократий" – интересный инструмент для внесения противоречий в БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – межгосударственное объединение, союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южноафриканской Республики, основанное в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума), в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) – международную организацию, основанную 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали также Индия и Пакистан. И в другие структуры, в которых доминирует Китай. Часть членов этих объединений приглашены на саммит "За демократию", что вызывает нарекания со стороны оставшихся вне клуба стран, отмечает Игорь Попов.

"Для Украины этот саммит – важная площадка для представления своего плана мирного урегулирования. Во многих странах война в Украине воспринимается именно как нападение авторитарной страны на демократическую, и эту оценку нужно будет развивать, – считает эксперт. – Украина свой геополитический выбор сделала, и саммит – это очередной шанс расширить список союзников и симпатиков в нашей оборонительной войне".

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