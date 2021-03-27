В МОЗ опять изменили карантинное зонирование: какие области в "красной" зоне

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Вечканова Елена
В некоторых областях Украины дважды за сутки сменилось карантинное зонирование. Ранее "Комментарии" сообщали, что в "красную" зону попали уже 13 областей плюс столица. Однако несколькими часами позже информация, опубликованная Министерством здравоохранения, была изменена.
В "красной" зоне карантина — 9 областей Украины и Киев. Фото: Shutterstock
Сейчас к "красной" зоне примыкает только десять регионов, включая Киев. Самые жесткие карантинные ограничения действуют на Львовщине, Николаевщине, Житомирщине, Одещине, Киевщине, Сумщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях и столице.
"Оранжевыми", в отличии от утренних сводок, стали Черниговщина, Ровненская и Черкасская области. Также с ними соседствуют Днепропетровщина, Донетчина, Луганщина, Полтавщина, Харьковщина, Тернопольщина, Кировоградская, Волынская, Хмельницкая, Винницкая и Днепропетровская области. Всего к "оранжевой" зоне, судя по новым данным, относится 14 регионов.
"Желтая" зона по-прежнему установлена исключительно в Херсонской области.
В Сети уже начали шутить о том, что Минздрав попросту "передумал" насчет утренней статистики. Некоторые пользователи также предполагают, что к таким изменениям прибегли во избежание закрытия всей страны на жесткий локдаун. Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что к подобным мерам в Украине могут прибегнуть, если в "красной" карантинной зоне окажется не менее 13 регионов. Утренний график показывал именно такую ситуацию.
Официального объяснения, почему данные насчет зонирования дважды изменились в течение дня, представители Минздрава не публиковали.
Ранее "Комментарии" сообщали, что спикер парламента Дмитрий Разумков не считает целесообразным вводить полноценный локдаун во всей Украине. Чем он аргументирует такое мнение, можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, как к вопросу жесткого карантина относится известная врач-инфекционист Ольга Голубовская.
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