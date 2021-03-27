В Украине в «красную» зону добавились две области

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Мокрик Анастасия
Список "красных" зон в стране сегодня пополнился еще двумя. Об этом
сообщается на сайте Министерства охраны здоровья Украины.
Ровенскую и Черниговскую области внесли с список "красных" зон - фото: из открытых источников
Так, по данным МОЗ, сегодня, 27 марта, Ровенская и Черниговская области
стали "красными". Таким образом, получается, что на сегодняшний день в Украине
в этой зоне уже находится 13 областей. Напомним, что на красном уровне предусмотрено
введение жестких карантинных условий. То есть, закрытие кафе, баров, ресторанов
и т.п. Торгово-развлекательные центры также не могут принимать посетителей.
Запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа
непродовольственных рынков, а также приостановлена работа учебных заведений.
"Красная" зона
По состоянию на 27 марта в "красной" зоне находятся такие области: Киевская,
Одесская, Житомирская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Закарпатская,
Львовская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Черниговская.
"Оранжевая зона"
В "оранжевой" зоне сегодня находятся: Запорожская, Харьковская,
Днепропетровская, Волынская, Тернопольская, Винницкая, Кировоградская, Донецкая
Хмельницкая, Луганская, Полтавская области.
Запрещено: проведение массовых мероприятий, где принимают участие
более ста человек, работа учреждений, которые предоставляют услуги по
размещение (исключение – гостиница), работа развлекательных заведений после 24
часов и до 7 утра.
"Желтая зона"
На сегодняшний день в "желтой" зоне осталась лишь Харьковская область"
Запрещено: массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м. осуществление перевозок пассажиров, если их количество превышает количество сидячих мест, посещение учреждений социальной зашиты посторонними лицами, за исключением тех учреждений, что экстренно предоставляют соц услуги.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Степанов рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 ждет Украина, а также о том, что в Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от Covid.
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