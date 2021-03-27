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Главная Новости Общество события В Украине в «красную» зону добавились две области
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В Украине в «красную» зону добавились две области

Теперь в "красной" зоне находится 13 областей

сегодня, 14:47
Автор:

Мокрик Анастасия

Список "красных" зон в стране сегодня пополнился еще двумя. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

В Украине в «красную» зону добавились две области

Ровенскую и Черниговскую области внесли с список "красных" зон - фото: из открытых источников

Так, по данным МОЗ, сегодня, 27 марта, Ровенская и Черниговская области стали "красными". Таким образом, получается, что на сегодняшний день в Украине в этой зоне уже находится 13 областей. Напомним, что на красном уровне предусмотрено введение жестких карантинных условий. То есть, закрытие кафе, баров, ресторанов и т.п. Торгово-развлекательные центры также не могут принимать посетителей. Запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа непродовольственных рынков, а также приостановлена работа учебных заведений.

"Красная" зона

По состоянию на 27 марта в "красной" зоне находятся такие области: Киевская, Одесская, Житомирская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Черниговская.

"Оранжевая зона"

В "оранжевой" зоне сегодня находятся: Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Волынская, Тернопольская, Винницкая, Кировоградская, Донецкая Хмельницкая, Луганская, Полтавская области.

Запрещено: проведение массовых мероприятий, где принимают участие более ста человек, работа учреждений, которые предоставляют услуги по размещение (исключение – гостиница), работа развлекательных заведений после 24 часов и до 7 утра.

"Желтая зона"

На сегодняшний день в "желтой" зоне осталась лишь Харьковская область"

Запрещено: массовые мероприятия  с участием более одного человека на 5 кв. м. осуществление перевозок пассажиров, если их количество превышает количество сидячих мест, посещение учреждений социальной зашиты посторонними лицами, за исключением тех учреждений, что экстренно предоставляют соц услуги.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Степанов рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 ждет Украина, а также о том, что в Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от Covid.



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Источник: https://moz.gov.ua/
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