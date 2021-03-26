В Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от Covid

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Лиза Снисар
В центре общественного здоровья заявили, что от коронавируса Covid-19 в Украине умирает каждый десятый пациент в возрастной группе от 70 лет. При этом самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет — болезни сердца и онкология. Об этом ЦОЗ сообщил на своей странице в Facebook.
Коронавирус в Украине - фото из открытых источников
Сообщается, что на сегодня Covid-19 добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.
При том, что на украинцев старше 70 лет приходится только десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%.
Основными причинами смерти в этой группе являются: ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) — 61,2% в структуре всех смертей; цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) — 17%; злокачественные образования (онкозаболевание) — 9,3%; , а также другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) — 5,1%.
Как ранее сообщали "Комментарии", "британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, что является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями. До сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма.
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