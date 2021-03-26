В Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще всего умирают от Covid

В центре общественного здоровья заявили, что от коронавируса Covid-19 в Украине умирает каждый десятый пациент в возрастной группе от 70 лет. При этом самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет — болезни сердца и онкология. Об этом ЦОЗ сообщил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что на сегодня Covid-19 добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.

"В возрастной группе 70+ от Covid-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", — говорится в сообщении.

При том, что на украинцев старше 70 лет приходится только десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%.

Основными причинами смерти в этой группе являются: ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) — 61,2% в структуре всех смертей; цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) — 17%; злокачественные образования (онкозаболевание) — 9,3%; , а также другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) — 5,1%.

Как ранее сообщали "Комментарии", "британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, что является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями. До сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма.