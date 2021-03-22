"Британский" штамм коронавируса в Украине отличается критическими изменениями: исследование

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Лиза Снисар
"Британский" штамм коронавируса Covid-19 стал причиной нынешней волны эпидемии в Украине, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования. Этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины на своей странице в Facebook 22 марта.
"Британский" штамм Covid в Украине отличается критическими изменениями - фото из открытых источников
По данным исследователей, новый вид мутации вируса в Украине отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года. Разница полагает в критических изменениях в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.
Сообщается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался рост заболевания.
Отмечается, что информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. В ВОЗ предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.
Отметим, что до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма.
Как ранее сообщали "Комментарии", в ЕС заявили, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
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