По словам заместителя главы Министерства здравоохранения Игоря Кузина, в Украине не планируют ужесточать карантинные ограничения в связи с распространением в стране штамма "Омикрон". На данный момент правительство использует модель адаптивного карантина, ежедневно анализируя ситуация в каждом регионе. Об этом главный санврач рассказал изданию РБК-Украина.

В Минздраве рассказали, ужесточат ли карантин в Украине в связи с появлением штамма "Омикрон" - фото из открытых источников

"В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма "Омикрон", — сказал представитель Минздрава.

Отметим, что Кузин также рассказал, когда украинцам следует готовиться к новой коронавирусной волне. По прогнозам медиков, она может накрыть страну в конце января и продлиться до апреля. При этом ее интенсивность зависит от того, на сколько эффективными будут противоэпидемические меры, а также от количества полностью привитых людей.

Напомним, что ученые со всего мира находят все больше доказательство того, что коронавирусная мутация "Омикрон" имеет более легкие симптомы, более низкую смертность и уровень госпитализаций. В ВОЗ полагают, что южноафриканский вариант поражает верхние дыхательные пути.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что несмотря на надежды, что коронавирус исчезнет с лица земли так же быстро, как и распространился, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 станет эндемичным. Инфекция будет циркулировать, но с меньшей интенсивностью и людям придется учиться с ней жить.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!