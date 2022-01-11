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Кузин рассказал, когда украинцам готовиться к новой волне COVID-19 длительностью в несколько месяцев

Новая волна коронавируса ожидается в Украине в конце текущего месяца

сегодня, 11:06
Автор:

Елизавета Черных
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По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, новая коронавирусная волна может накрыть Украину в конце января. По прогнозам Минздрава, в этот период ожидается больше инфицированных штаммом "Омикрон". Об этом главный санврач страны рассказал в интервью ВВС. 

Кузин рассказал, когда украинцам готовиться к новой волне COVID-19 длительностью в несколько месяцев

Игорь Кузин - фото: moz.gov.ua

Кузин отметил, что сейчас в некоторых регионах Украины растет количество новых случаев COVID-19, в частности, в Сумской области. В Херсонской области увеличивается число госпитализированных с коронавирусом. Однако говорить о начале нового всплеска заболеваемости еще рано. В Минздраве, по словам Кузина, не видят ухудшения эпидемической ситуации. 

Увеличение числа заболевших замминистра объясняет постпраздничным периодом, когда украинцы отложили походы к врачам. 

Впрочем, к новой волне COVID-19 украинцам следует готовиться уже в конце текущего месяца, а к ее пику — в феврале с постепенным спадом до апреля. При этом интенсивность нового всплеска заболевания и его продолжительность будет зависеть от того, насколько эффективны противоэпидемические меры, а также от числа полностью вакцинированных граждан и тех, кто получил бустерную дозу. 

Главный санитарный врач отметил, что одна из исследовательских групп утверждает, что новая коронавирусная волна не превысит прошлогоднюю. Другие эксперты в области медицины утверждают, что возможен рост количество пациентов на 20-30%. Однако опыт других стран демонстрирует, что инфицированные штаммом "Омикрон" переносят болезнь легче, чем, например, при Дельта-мутации вируса. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина намеревается сократить срок действия COVID-сертификатов. Эксперты назвали реальные причины такого решения и возможные последствия. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-59944653?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=20C4F7F4-72A5-11EC-85E8-B4273A982C1E&at_campaign=64&fbclid=IwAR1mQySgfMKBDnBRwbyOAV4xfMfbnnJMTIlkS
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