В Украине вслед за ЕС сократят срок действия "зеленых" сертификатов о вакцинации от COVID-19 с года до девяти месяцев. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире "Сніданку з 1+1".

Украина сократит срок действия COVID-сертификатов: причины и последствия - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили подобное решение.

Сокращение срока действия сертификата трудно обосновать рвением к уменьшению вреда здоровью людей

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый рассуждает следующим образом:

"Во-первых, штамм Омикрон, более заразный, но заметно менее агрессивный по естественным причинам, должен вытеснить более ранние, менее заразные, но более агрессивные штаммы. И вероятно, к весне циркуляция "не омикронов" практически нивелируется. Во-вторых, у большинства граждан стран ЕС год после второй вакцинации пройдет до весны 2022 года, когда ожидается спад эпидемии и в т.ч. из-за замещения COVID-19 Омикроном, который люди будут переносить в легкой форме, как сезонные ОРВИ. В-третьих, богатые страны (и мы в их числе, как ни странно) создали значительные запасы вакцин от COVID-19. Они скоро могут потерять актуальность или из-за признания их недостаточной эффективности против Омикрона, или ввиду недостаточной их исследованности и, соответственно, невозможности оценить соотношение польза/вред в данном случае".

Это соотношение относительно профилактики тяжелого течения и смерти от COVID-19 в рисковых категориях можно считать доказанным. Чего пока нельзя уверенно утверждать относительно не рисковых категорий граждан из-за кратковременности наблюдения и распространенных проблем учета событий после прививки, подчеркивает эксперт. В то же время, это соотношение по отношению к Омикрону, по его словам, априорно выглядит весьма сомнительно позитивным, поскольку поражение этим вирусом (не COVID-19) протекает обычно существенно менее тяжко, а вред вакцинации не оценен до конца.

"Если составить приведенную информацию и рассуждения воедино, сокращение срока действия сертификата трудно обосновать рвением к уменьшению вреда здоровью людей, – считает Константин Надутый. – В то же время, мысль о стремлении просто избежать уничтожения запасов вакцин, актуальность которых скоро будет полностью или частично нивелирована, трудно игнорировать. Экспертная среда уже отмечала проявления иррациональности в вопросах закупок вакцин и их применения. Следовательно, когда станет окончательно ясно, что весьма значительные бюджетные средства были потрачены без надлежащего анализа потребности и учета целесообразности, могут возникнуть неприятные вопросы. Но у меня лично больше вопросов к врачам, которые должны, прежде всего, заботиться о безопасности пациентов. Главная ответственность лежит на них, они и должны решать нужно или не нужно вакцинироваться тому или иному пациенту".

Если Украина полноценно захочет приближаться к цивилизованному миру (ЕС), то необходимость имплементации норм европейского законодательства станет обязательным требованием

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что подобное решение украинских властей вызвано, прежде всего, теми нормами, которые сейчас действуют в ЕС.

"Там также сократили срок действия сертификатов. Новые правила начнут применяться с 1 февраля 2022 года", – отмечает он.

По мнению Дениса Бондаря, чем более Украина хочет стать ближе к членству в ЕС, тем больше нормативных актов необходимо будет унифицировать под нормы, которые работают в Евросоюзе. И это касается всего законодательства.

"К сожалению, унификация законодательства, скорее не происходит, чем происходит, – подчеркивает эксперт. – В ЕС принимаются такие нормы, видимо по причине того, что вакцина не показала должной эффективности в долгосрочной перспективе, как рассчитывали ранее".

Денис Бондарь акцентирует, что действия по ограничению посещения не вакцинированными украинцами торговых центров, кафе и других мест досуга, привели к увеличению количества тех, кто сделал вакцину. Но уже сейчас, отмечает он, можно наблюдать, что в некоторых заведениях перестали проверять сертификаты.

"В любом случае, если Украина полноценно захочет приближаться к цивилизованному миру (ЕС), а не делать вид, как это происходит сейчас, то необходимость имплементации норм европейского законодательства станет обязательным требованием", – резюмирует эксперт.

Природная вакцинация в виде перенесения заболевания более эффективна, чем вакцинация, которая связана с тем, чтобы не заболевать или ослабить возможность заболевания

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк предполагает, что сокращение срока действия так называемых ковид-сертификатов, скорее всего, связано с тем, что мы видим стремительное изменение (падение) эффективности вакцин, которые используются вначале для предотвращения заболевания, потом для уменьшения тяжелых последствий от заболевания.

"Способы управления социумом меняются. Как правило, при эпидемии делается ставка на карантины, локдауны, прекращение коммуницирования между людьми. Подождать, пока пройдет заболевание, когда можно впускать потенциально опасного человека в здоровый социум. И он не будет распространять болезнь. Но оказалось, что вакцинированный человек может распространять болезнь и сам заболеть. Потому и уменьшили срок действия соответствующих сертификатов", – поясняет эксперт.

Он напоминает о недавнем заявлении ВОЗ, что в следующем году мы победим ковид. Это, подчеркивает Виктор Сердюк, подтверждает наличие нового штамма – Омикрон.

Эксперт отмечает:

"Чтобы быстрее распространяться, Омикрон резко уменьшил негативное воздействие на каждый конкретный организм. Ведь чем ты быстрее распространяешься, тем должен меньше убивать. Закон эволюции – хочешь распространять свой генетический материал – меньше воздействуй на распространителя. Так и происходит. Некоторые ученые говорят, что Омикрон – это, по факту, живой ослабленный вирус. Как было в свое время, когда доярки не болели оспой, потому что заражались коровьей оспой – ослабленным вариантом, вырабатывая иммунитет".

Законы никто не отменял. Другое дело, что их не особо слушают, считает Виктор Сердюк.

"Тут показателен прецедент со знаменитым теннисистом, 9-кратным чемпионом Australian Open, 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем. Он получил медицинский отвод от вакцинации, прилетел в Австралию, но пограничная служба заявила, что документы оформлены неправильно, в связи с чем его виза была аннулирована. Дело дошло до суда. Врачи дали ему подтверждение, что он переболел, что организм устойчив, что он не нуждается в вакцинации. А чиновник, которому плевать на мнение врачей, принимает свое решение – совершенно противоположное. Общеизвестно, что природная вакцинация в виде перенесения заболевания более эффективна, чем вакцинация, которая связана с тем, чтобы не заболевать или ослабить возможность заболевания. Люди, которые перенесли болезнь, более защищены, чем те, кто вакцинирован. При этом переболевшие, но не вакцинированные, подвергаются дискриминации, – говорит эксперт. – Они тоже должны иметь права. И им нужен, к примеру, сертификат переболевшего. Кстати, в ряде стран, в том числе европейских, есть такой вариант, а не только ковид-сертификат или ПЦР-тест как у нас".

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