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Украина готовится сократить срок действия COVID-сертификатов: когда ждать решение

В 27 странах ЕС сертификат вакцинации будет действовать 270 дней, то есть девять месяцев

сегодня, 13:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В конце 2021 года Европейская комиссия решила сократить срок действия COVID-сертификатов. В Украине могут последовать такому же примеру. Как информирует издание "Комментарии", такую информацию в эфире канала "1+1" озвучила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

Украина готовится сократить срок действия COVID-сертификатов: когда ждать решение

COVID-сертификат. Фото: из открытых источников

Сегодня в Украине действует "зеленый" COVID-сертификат, который подтверждает, что человек прошел полный курс вакцинации. Пока что он действует весь год с момента второй дозы вакцинации. Такие же правила действуют в Европе, но уже с 1 февраля в ЕС главный документ, подтверждающий вакцинацию, будет действовать всего 9 месяцев. Документ будет действовать 270 дней.

Мария Карчевич спрогнозировала, что Украина также последует такому же примеру. В правительстве могут внести изменения в законодательство, использовав европейскую практику, уже на этой неделе.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине официально разрешили бустерные дозы вакцинации против коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская обратилась к украинцам с разъяснением, что ошибочно называть бустерную дозу вакцинации повторной вакцинацией. На самом деле это противоположно разные вещи. Бустерная доза лишь усиливает иммунитет после полного курса вакцинация и, по сути, является вспомогательной дозой к основному курсу вакцинации. Мухарская заявила, что решение о бустерной дозе в Украине должны было быть принято намного раньше, как в большинстве европейских стран.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – израильские медики обнаружили опасное заболевание, которое возникает после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XUW4GkUE0qQ&feature=youtu.be
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