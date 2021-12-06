Бустерная доза вакцины от коронавируса: эпидемиолог высказала свое мнение

Украинцам уже можно делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Украина 24" заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, объясняя слова министра здравоохранения Виктора Ляшко о том, что власти будут принимать решение о бустерной дозе только после решения ЕС о 9-месячном интервале между прививками.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Мухарская отметила, ранее в Минздраве заявляли, что после охвата вакцинацией 50 населения будет принято решение о дополнительной вакцинации. Ориентировались тогда на начало января. Первый месяц 2022 года уже совсем скоро, но официально решение так и не принято, хотя некоторые страны ЕС уже начали использовать бустерные дозы.

Эпидемиолог высказала убеждение, что принимать решение о бустерной дозе нужно обязательно, потому как в Украине есть немало людей, которые вакцинировались уже больше чем полгода назад и их иммунитет против коронавируса с каждым днем ослабевает. Таких людей нужно повторно вакцинировать. Также нужно повторно вакцинировать те, кто сегодня находится в группе риска – это люди с хроническими заболеваниями и люди преклонного возраста.

Людмила Мухарская называет бустерную дозу необходимой, потому что она усилит основной цикл вакцинации, усилит иммунитет после полного курса вакцинации. При этом медик не исключила, что вакцинироваться против коронавируса, возможно, придется каждый год, как против сезонного гриппа. Но такое решение еще не принято.

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