В Украине начали действовать новые карантинные правила: что изменилось

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые карантинные правила, на которые в основном стоит обратить внимание невакцинированным украинцам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Карантин. Фото: Радио Свобода

В Украине с каждой неделей прибавляется количество областей, которые покидают "красную" карантинную зону и переходят в "желтую". В связи с этим, начиная с 6 декабря в стране начинают действовать новые карантинные правила. Согласно нововведениям, общественные места разрешено посещать гражданам, которые имеют желтый сертификат и одну дозу вакцинации или же справку о том, что они недавно переболели коронавирусом. В "красной" зоне к посещению общественных мест допускались только те граждане, которые имели на руках документ, подтверждающий полный курс вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни COVID-19.

Новой нормы должны придерживаться и сотрудники общественных заведений. К работе будут допускать те, кто сделал хотя бы один укол вакцины против коронавируса.

Также тем, кто против вакцинации, но не хотел бы быть ограниченным в посещении общественных мест нужно будет сделать тест на коронавирус, результат которого действует на протяжении 72 часов. При предъявлении отрицательного теста на коронавирус будет разрешено посещать общественные места.

Есть еще одно правило, которое не понравится владельцам "желтых" COVID-сертификатов. С сегодняшнего дня срок действия этих документов будет ограничен до 30 календарных дней. Комментируя нововведения замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич объяснила нововведение тем, что нередко наблюдается картина, когда люди. Сделав один укол против коронавируса. Не спешат обращаться повторно в пункт вакцинации, тем самым существенно ослабляя свой иммунитет и свою защиту. Потому и было принято решение об ограничении действия "желтых" ковид-сертификатов.

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