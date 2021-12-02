Причина случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca – установлена: ученые сделали заявление

Ученые из Уэльса и США сообщили о том, что им удалось обнаружить вызванную вакциной AstraZeneca аутоиммунную реакцию, которая в редких случаях вызывает тромбоз сосудов. Вызывать такую реакцию может аденовирус, который и образует опасные сгустки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Guardian".

Вакцина. Фото: Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images

Ученые отмечают, аденовирус содержится в вакцине и выполняет функции доставки генетического материала коронавируса в клетки. Цепная реакция в иммунной системе и является главной причиной возможного появления тромбов.

При этом профессор Алан Паркер подчеркивает, что образование тромбов – это очень редкая практика, которая возникает в единичных случаях. Побочная реакция может возникнуть крайне редко.

Ученые уверены, что результатами их исследования воспользуются производители новых вакцин против коронавируса. Возможно те препараты, которые больше всего вызывали негативные последствия после использования будут усовершенствованы.

Отметим, одно из самых частых осложнений, на которое жалуются люди, которые сделали прививки стал тромбоз. Из-за распространения слухов о тромбозе после вакцинирования немало людей решило отказаться от прививок. Образование тромбов у людей, которые заразились коронавирусом, продолжает исследоваться. Методы лечения и профилактики тромбоза являются доказательными и известны медикам.

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