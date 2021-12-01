Нас ждет резкий всплеск инфицирования, – глава Национального института инфекционных заболеваний ЮАР

Выявленный в Африке COVID-штамм "Омикрон" может превзойти по заразности штамм "Дельта". Уже сейчас медики называют его очень опасной мутацией коронавируса. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен в интервью "Reuters".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Адриан Пурен отметил, ранее медики думали, какой же штамм может быть опаснее "Дельты" и быстрее передаваться от заболевшего человека к здоровому. Теперь становится понятно, что у "Омикрона" есть все шансы превзойти в этом "Дельту". При этом Пурен отметил, что еще слишком рано утверждать – вытеснит ли новый штамм "Омикрон" "Дельту" в Южной Африке или же нет.

По информации Адриана Пурена, ученым понадобится около месяца, чтобы сказать, какая вероятность того, что новый штамм "Омикрон" сможет не реагировать на иммунитет, который формируется после вакцинации и какая вероятность того, что он сможет проникать в организм даже привитого человека, минуя барьер иммунитета.

Доктора, которые столкнулись с новым штаммом коронавируса рассказывают, что для заразившегося "Омикроном" человека характерны такие симптомы, как сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Медики опасаются того, что, если "Омикрон" станет еще более заразным, чем "Дельта", то это станет большим испытанием для всей медицинской системы. Не все страны могут справиться с новым наплывом больных.

Читайте также на портале "Комментарии" – в нескольких странах Европы обнаружили первые случаи заражения "Омикроном". Речь идет о Великобритании, Германии и Италии. Зараженные прибыли из Южной Африки.





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