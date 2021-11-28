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«Омикрон»: в каких странах Европы выявили новый штамм COVID-19

В нескольких странах Европы обнаружили первые случаи «Омикрона» - нового штамма коронавирусной инфекции

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Коронавирус продолжает мутировать и распространяется по всему миру. Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила об открытии нового штамма COVID-19 под названием "Омикрон". Его зарегистрировали уже в нескольких странах Европы. 

«Омикрон»: в каких странах Европы выявили новый штамм COVID-19

Омикрон / Фото: @pfizer/twitter.com

Как сообщает издание Al Jazeera, мутировавший вариант вируса подтвердили в Великобритании, Германии и Италии. Зараженные прибыли из Южной Африки и сейчас находятся на самоизоляции. 

Из-за распространения "Омикрона" несколько стран уже ввели карантинные ограничения, в частности Евросоюз запретил авиасообщение с Южной Африкой. Гражданам советуют после прилета из-за границы находится на самоизоляции. Также людям рекомендуют на время воздержаться от поездок и принимать меры по защите здоровья.

Известно, что новый штамм коронавирусной инфекции впервые обнаружили на прошлой неделе в Южной Африке и согласно информации ученых, у него большое количество мутаций. 

Эксперты из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний предполагают, что "Омикрон" может быть более устойчив к вакцинам.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" может привести к более сложным последствиям, чем те вирусы, которые циркулировали до этого. Однако ученые еще не могут спрогнозировать развитие событий в мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если ученые и биотехнологи начнут работать с декабря, то к лету следующего года смогут выпустить новые вакцины, которые будут эффективны против мутированного вируса, в том числе от штамма коронавируса "Омикрон".

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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/27/omicron-variant-covid-southern-africa-travel-restrictions
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